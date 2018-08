Agneta Jacobsson lämnar Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefields Head of Sweden and the Nordics Agneta Jacobsson lämnar företaget efter 25 år.

Agneta var medgrundare till den svenska verksamheten, inom dåvarande DTZ, under 1993 och ledde verksamheten i Sverige från 2004. Den nuvarande rollen som Head of Sweden and the Nordics har hon haft sedan 2015.

– Att etablera ett starkt Cushman & Wakefield-team i Sverige och att utveckla vårt varumärke över hela Norden har varit ett fantastiskt arbete. Jag känner nu att jag har uppnått de mål som sattes upp när jag fick denna möjlighet. Det har inte varit ett enkelt beslut, men tiden känns väl vald att överlämna till någon annan som kan fortsätta utvecklingen, säger Agneta Jacobsson, Cushman & Wakefields Head of Sweden and the Nordics.

– Agneta har haft en avgörande roll när det gäller att etablera Cushman & Wakefield som en ledande fastighetsrådgivare i Sverige och i att bygga ett kraftfullt team över hela Norden. Vi tackar Agneta för hennes långa och lojala tjänst inom bolaget och önskar henne all lycka och framgång framöver, säger Colin Wilson, Cushman & Wakefields Chief Executive Officer, EMEA.

Agneta lämnar sin roll den 1 november. Rekrytering av efterträdare har påbörjats.

Redaktionen