Collector vinnare då vinsten ökar igen

Collector går överlägset bäst av bolagen i Fastighetsnytts samhällsbyggnadsindex (FSBX) på torsdagen efter att nischbankens vinst ökat igen i det andra kvartalet efter en oväntad minskning i det föregående kvartalet.

Intäkterna ökade med 18 procent till 556 miljoner kronor i det andra kvartalet från 473 miljoner under motsvarande period förra året. Resultatet före skatt steg med 15 procent till 147 miljoner kronor från fjolårets 128 miljoner. Collector rusade som mest 10 procent efter beskedet och stiger i skrivande stund 8 procent.

-Efter en lite trög start på året med lägre tillväxt och kostnader som översteg plan har vi sett en glädjande utveckling under juni, högre intäkter och lägre kostnader, vilket ger viss effekt på Q2 som helhet, skriver Lena Apler grundare och tillförordnad vd i rapporten.

Collector vinst efter skatt har vuxit kraftigt under flera års tid men under det fjärde kvartalet förra året blev den bara 8 procent och i det första kvartalet i år hade bolaget till och med en negativ tillväxt på 1 procent. Apler ser dock framtiden an med tillförsikt efter dagens resultatbesked.

-Den underliggande affären har vuxit, samtidigt som vi har skurit kostnader, vilket också ger en god ingångshastighet i Q3. Det var förhoppningsvis bara ett hack i kurvan som vi nu har kommit förbi, skriver hon i rapporten.

Förra hösten tillsatte Collector Liza Nyberg som ny vd men hon fick gå redan i slutet av maj och ersätts i augusti av Martin Nossman.

Oskar von Bahr