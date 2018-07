”Behöver enas om en gemensam målbild”

Bostadsfrågan behöver diskuteras i lugn och ro, produktionstakten för hyresrätter måste säkerställas och det är ombytta roller på den svenska bostadsmarknaden. Fastighetsnytt träffade Mikael Anjou, vice koncernchef på Einar Mattsson, under Almedalsveckan.

Det har länge pratats om att politiken lämnat bostadsfrågan i marknadens händer men nu eftersöks en tydlig bostadspolitik igen. Mikael Anjou hoppas dock att bostäder inte blir en stridsfråga just under valspurten.

– Bostadspolitiken är jätteviktig, det jag är orolig för är de enkla lösningarna och hårda positioneringarna om det blir en kraftigt polariserad valrörelse kring bostadsfrågan. Vi har haft 70 år av lappa och laga på olika system. Jag tror att det som behövs är något mer genomgripande, då tror jag att man behöver slakta en del heliga kor. Man behöver enas om en gemensam målbild och jag tror att man kommer behöva göra det i lugn och ro snarare än under ett media- och publiktryck under en traditionell valrörelsedebatt, säger Mikael Anjou.

De flesta överens om att bostadsmarknaden inte fungerar helt optimalt. Mikael Anjou talar om en marknad där det är ombytta roller mellan det ägda och det hyrda boendet där det naturliga borde vara att det hyrda boende är det som är lättillgängligt. Den som kommer till en ny stad med nytt jobb kanske vill testa först och då hyra snarare än att binda flera miljoner i kapital i en bostadsrätt, det gör man om man planerar för långsiktigt boende.

– Tittar du på andra branscher så är det precis så. Om du vill få tag på en bil snabbt, kort under en helg, så hyr du men vill du ha en bil långsiktigt så köper du. En hyrd bil är alltid dyrare än en köpt om du ska ha den under lång tid. Alla de här rollerna är ombytta på bostadsmarknaden. Vi tenderar att se på hyresrätten som den billigare bostadsformen, vi vet definitivt att hyresrätten är den som är svårtillgänglig. Och när vi tittar på statistik i det bestånd vi förvaltar så bor människor tolv år i sin hyresrätt i genomsnitt medan man bor fem år i bostadsrätt. Det säger ju att det inte fungerar, kommer jag ny till en stad kan jag inte etablera mig i en hyresrätt, säger Mikael Anjou.

Han tycker också att det finns vissa bra saker att lyfta fram från politiken men att det är viktigare att blicka framåt nu.

– Det är lätt att vara kritisk, vissa av de här frågorna är svåra. Det har funnits en del bra som tagits fram under Attefall och fullföljts under Peter Eriksson, men det är viktigast att se framåt och där behövs ett tydligt, politiskt ledarskap just för att knyta upp de svårare knutarna och samlas runt en gemensam målbild, säger Mikael Anjou.

Mikael Anjou tror dock att bostadspolitiken tar fart under 2019, eller att den måste ta fart. Han har tre frågor som gärna får komma upp på politikernas agenda. Dels frågan om hur man som individ ska kunna hitta ett boende när man kommer till en ny stad. Det andra är marknaden och hur den ska fungera.

– Då har vi bostadsrättsmarknaden med sina utmaningar, flyttskatter, amorteringskrav och annat som lägger en våt filt över. Och vi har en hyresrättsmarknad som egentligen inte är en marknad där en köpare och säljare kan mötas runt ett jämviktspris. Och den tredje viktiga frågan är hur vi upprätthåller en produktionstakt, allt fler talar om riskerna för en kraftig inbromsning framförallt för bostadsrätter. Hur säkerställer vi då att hyresrättsproduktionen tar fart i motsvarande mån så vi inte får en total inbromsning? För bostadsbristen finns fortfarande och behovet av flyttkedjor finns fortfarande, säger Mikael Anjou.

Mattias Fröjd