Northvolt får tillstånd till batteritillverkning i Skellefteå

Umeå tingsrätt, Mark- och miljödomstolen ger Northvolt tillstånd till etablering och drift av anläggning inom del av Bergsbyns industriområde i Skellefteå.

Efter en ansökan från Northvolt beslutade Mark- och miljödomstolen under torsdagen att lämna tillstånd till etablering och drift av anläggning för batterifabrik. Samtliga remissmyndigheter har ställt sig positiva till etableringen.

Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att tillståndet, som innefattar rätt att tillverka högst 35 000 ton litiumjonbatterier per år, högst 15 000 ton metalloxider per år samt grafitelektroder till nämnda litiumjonbatterier, är förenat med ett antal villkor och vissa frågor avseende bland annat utsläpp till vatten och luft är under en prövotid av tre år föremål för ytterligare utredning innan slutlig ställning kan tas.

Vidare ska verksamheten ha satts igång senast fem år från det att domen har vunnit laga kraft men tillståndet får tas i anspråk utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

