Färre stora affärer under 2018

Transaktionsvolymen för fastigheter under första halvan av 2018 bedöms nå 52 miljarder kronor – 30 miljarder mindre jämfört med samma period förra året. Det spår Newsec.

Fastighetsmarknaden har varit het de senaste åren, men transaktonsvolymer på rekordnivåer som följd. Enligt Newsec präglas marknaden även fortsatt av ett starkt intresse från köparsidan, som dock inte landar i lika många stora affärer. Man tror dock att volymen kommer att öka.

– Även om vi just nu ser en lägre transaktionsvolym förutspår vi att helårsresultatet kommer att landa på ungefär samma nivåer som 2017, omkring 150 miljarder kronor. Däremot tror vi att marknaden kommer att präglas av en annan typ av affär än vad vi sett under 2015-2017. Vi bedömer att det under hösten kan genomföras en eller ett par stora strukturaffärer som får stor inverkan på helårsresultatet, säger Max Barclay, chef Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Det är enligt bolaget inte antalet transaktioner som minskat, utan storleken på de som genomförs. Man ser även ett matchningsproblem mellan köpare och säljare som inte har samma förväntningar på pris och utbud.

Bostäder och kontor är fortsatt de mest populära segmenten, och segmenten står för cirka 30 procent av transaktionsvolymen vardera. För handelsfastigheter ser man ett något svalare intresse, vilket tros bero mycket på osäkerheten kring e-handelns genomslagskraft.

Under det första halvåret 2018 minskade transaktionsvolymen för handelsfastigheter som nu ligger på 13 procent. Logistiksegmentet står för 10 procent av volymen.

Geografiskt sett så dominerar Stockholm och står för nästan hälften av transaktionsvolymen, 45 procent. Göteborg och Malmö står för 10 respektive 9 procent av den totala transaktionsvolymen.

Redaktionen