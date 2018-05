White landar stort London-uppdrag

Textstorlek +

- Dela med andra Tweet MAILA PRINTA PDF TAGGAR London White

White Arkitekter har vunnit en tävling för nästa fas i ett av Londons största stadsutvecklingsprojekt – Gascoigne East. Förslaget innehåller cirka 500 lägenheter i flerbostadshus.

– Vårt förslag bygger på bostadskvarter med fokus på gröna gårdar och gemensamma ytor. Vi hoppas att vår erfarenhet av pre-fab och modulärt byggande i Sverige bidrar till en hög nivå på design och kvalitet i projektet, säger Linda Thiel, arkitekt och chef på White i London.

Tillsammans kommer de kommande två faserna att leverera över 1 100 bostadsrätter och hyresrätter, där fas tre kommer att ritas av designkonsortiet HTA.

– Vi fick in över 100 förslag så konkurrensen var hård. Efter lång överläggning valde vi Whites och HTA:s förslag för att de kombinerade stil och tradition med kvalitet och substans, säger Jennie Coombs från Be First.

Redaktionen