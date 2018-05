Vonovia ger sig in i striden om Victoria Park

Den tyska hyresfastighetsbjässen Vonovia lägger ett kontantbud på Victoria Park på torsdagen som sammanlagt är värt 9,6 miljarder kronor, vilket är högre än förra månadens bud från amerikanska Starwood på 8,6 miljarder kronor. Victoria Park har tillsatt en oberoende budkommitté, som rekommenderar ägarna att acceptera budet från Vonovia.

Det är Vonovias andra försök att ge sig in på en marknad som inte är tysktalande. Bolaget, som äger nästan 400 000 hyresrätter i Tyskland, har tidigare gett sig in i ett strategiskt samarbete i Frankrike och har även gjort ett par förvärv i Österrike. Victoria Park äger knappt 14 000 lägenheter.

“Vi ser framemot att göra vårt inträde på den svenska marknaden, och vi

är särskilt glada över att vi har identifierat Victoria Park som ett företag

som följer samma affärsprinciper som oss”, säger Vonovias vd Rolf Buch.

Vonovia bjuder 38 kronor per stamaktie av serie A eller B samt 316 kronor per preferensaktie i Victoria Park. Den amerikanska private equity-firman Starwood bjöd i början av april 34,40 kronor per stamaktie, vilket senare justerats ned till 34 kronor efter en utdelning på 40 öre per aktie, och 315 kronor per preferensaktie.

Aktieägare med ett sammanlagt innehav om 24,96 procent av rösterna har åtagit sig att acceptera budet. Dessutom har ytterligare ägare ställt ut en mängd köpoptioner och med hjälp av dessa kan Vonovia lägga beslag på 37,31 procent av rösterna. Erbjudandet är villkorat av man får mer än 50 procent av rösterna. Tidigare har ägare med 31,5 procent av rösterna förbundit sig att acceptera Starwoods bud.

Victoria Parks budkommitté, som endast består av två oberoende ledamöter eftersom de sex övriga är jäviga, rekommenderar enhälligt budet från Vonovia. Styrelseordförande Peter Strand samt styrelseledamöterna Anders Pettersson och Lennart Sten har åtagit sig att acceptera dagens bud. Även Östersjöstiftelsen, där styrelseledamoten Henrik Bonde är anställd som placeringsdirektör, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.

Sedan tidigare är det känt att styrelseledamöterna Greg Dingizian och Isabelle Wikner oåterkalleligen åtagit sig att acceptera budet från Starwood. Victoria Parks styrelse, exklusive nyss nämnda ledamöter, har tidigare rekommenderat aktieägarna att inte acceptera Starwoods bud avseende stamaktierna. Däremot accepterades budet på preferensaktierna. I nuläget förkastas dock även budet på 315 kronor per preferensaktie till förmån för Vonovias bud om 316 kronor per preferensaktie.

Victoria Parks A- och B-aktier stiger 9 respektive 8 procent till omkring 38,30 kronor på torsdagsförmiddagen. Att aktien handlas strax över budnivån indikerar att det finns en viss spekulation om att det kan komma ett högre bud. Det senaste avslutet i preferensaktien, som inte handlas så mycket, skedde till kursen 315 kronor. Vonovia backar 2,3 procent på Frankfurtbörsen.

Acceptansperioden för Vonovias bud är beräknas inledas omkring 25 maj och avslutas kring den 18 juni.

Texten uppdateras

Oskar von Bahr