Visst är gräset grönare i Frankrike

Rubriken för mitt inlägg häromdagen ”Gräset är inte grönare i Frankrike” kanske har varit missvisande som många har personligen påpekat för mig. Just i April är gräset grönare i stora delar av Frankrike. Jag borde ha varit försiktigare med uttrycket. Jag ber om ursäkt för detta.

Eftersom jag inte vill ge intrycket att kritisera Frankrike måste jag lyfta ett område där gräset är faktiskt grönare än i Sverige: byggproduktionskostnaden.

Under en väldigt lång tid har jag förundrat över vilken näringslivsstruktur som gör att Frankrike kan producera bostäder med betydligt högre kvalitet till en väsentlig lägre kostnad än i Sverige.

I det senaste numret av ”Construction Moderne” som är betongsbranschens tidning presenteras ett nyproducerat projekt i Massy, en kranskommun söder om Paris. Ett bostadsprojekt med kvalitet och en variation som vi bara kan drömma om i Sverige, även ofta för våra mest exklusiva bostäder. Arkitekten är Vincen Cornu.

En liten operation (63 lägenheter, 4 477 kvm BOA) med underjordisk garage i två plan, men komplicerad med många unika lösningar, indragna våningar, varierade planlösningar, vinklade fasader, olika balkonglösningar och en omsorgsfull och detaljerad gestaltning som följs upp hela vägen. Det är bara att titta på projektets webbsida för att se hur kvaliteten lyser igenom bilderna. Jag är kanske inte förtjust i själva det vita uttrycket, men det är helt sekundärt för mitt inlägg. Det är mycket habilt ritat och mer än väl genomfört.

Massy är en kranskommun i mellanklass, varken dyrast eller billigast. Det är trots allt ett urbant läget med de självklara problem som följer med. Min undran är hur kan produktionspriset för just detta projekt stanna under 1 200 € per kvm BTA (ex. moms)?

Vilket systemfel finns i Sverige som gör att det känns onåbart att producera en motsvarande kvalitet till ett sådant pris? Var finns motsvarande hantverkskunnande som kan göra matrisbetong med en sådan omsorg? Jag hör redan de som ska hävda att det handlar om enklare prestationer (Nej, tittar på bilderna och planlösningar), lägre våningshöjd (Nej), lägre energikrav (Nej, projektet är utfört enligt RT 2012 med ett mål på 50kWh/kvm/år), enklare byggnormer (Åh nej, Sverige är ett paradis av enklare regler).

Jag tror helt enkelt att det handlar dels om större konkurrens i upphandlingsprocessen (projektet genomfördes som en delad entreprenad), högre hantverkskunnande, och dels om att konsumenter ställer helt enkelt högre krav på resultat; kanske därför att det är ägarlägenheter och inte bostäder som ingår i en av exploatörens riggad BRF.

Så visst jag erkänner: vissa grässtrån är något grönare i Frankrike.

Yves Chantereau

Senior Arkitekt och Partner, Equator