Svenskt fastighetsbolag i tysk miljardaffär

Blackstone har via sin fastighetsfond European Core+ köpt ett stort bestånd bostadsfastigheter i östra Tyskland. Bland säljarna återfinns svenskägda fastighetsbolaget Apeiron som nu går in i en ny fas under namnet Ailon.

Portföljen består huvudsakligen av 2 500 lägenheter i Berlins innerstad samt bostäder i Brandenburg och Magdeburg. Säljare är ett joint venture som utöver Apeiron/Ailon utgörs av KauriCAB Management. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ingen köpeskilling kommuniceras men som Fastighetsnytt rapporterade hösten 2015 hade Apeiron och dess JV-partner byggt upp ett bestånd i Berlin med omnejd som då var värderat till cirka 3 miljarder kronor och givet en någorlunda normal värdeutveckling så bör värdet ha ökat sedan dess vilket indikerar att det rör sig om en mycket stor affär, även med tyska mått mätt. Apeirons vd Jacob Cronstedt är i ett samtal med Fastighetsnytt förtegen om köpeskillingen och säger att parterna har kommit överens om att den är strikt konfidentiell.

I en kommentar i pressmeddelandet skriver Blackstones chef för fastighetsinvesteringar i Europa, James Seppala, att investeringen är i linje med bolagets strategi att köpa välbelägna bostadsfastigheter i europeiska tillväxtstäder

och förvalta dem långsiktigt å sina investerares vägnar. Han skriver vidare att Berlin fortsätter utvecklas bra demografiskt och beskriver staden som en av Europas mest dynamiska.

– Vi är nöjda över att nu genomföra en försäljning av ett fastighetsbestånd om 2,500 hyresbostäder i Berlin. Att sälja till en köpare av en sådan dignitet är ett kvitto på ett väl utfört arbete, avslutar Jacob Cronstedt.

Sverrir Thór