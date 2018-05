Ledamot säljer 2,2 miljoner aktier i Victoria Park

Anders Pettersson, storägare och styrelseledamot i Victoria Park, har sålt 2,2 miljoner A-aktier i bolaget via bolaget Paramax Investment. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Försäljningen skedde till kursen 38 kronor. Tidigare under torsdagen meddelades att Anders Pettersson accepterat tyska Vonovias bud, som var på just 38 kronor per stamaktie av serie A och B.

Efter försäljningen har Anders Pettersson 4,7 miljoner A-aktier och 6,1 miljoner B-aktier, enligt ägartjänsten Holdings.

Oskar von Bahr