Många avslut efter Starwoods bud

Efter att Starwoods bud på Victoria Park offentliggjordes på Påskdagen har flera stora poster i bolaget bytt ägare. Både A- och B-aktier har bytt ägare, där aktierna värderats över Starwoods bud på 34,4 kronor per aktie.

De fyra största avsluten gällande B-aktien omfattade totalt över 2,7 miljoner aktier. Av dem var de lägst värderade till 35,05 kronor per aktie, högst som 35,15 kronor per aktie. Även A-aktien handlades över nivån på budet – bland annat gjordes ett avslut om 199 625 A-aktier där kursen låg på 35,10 kronor per aktie.

Liknande scenarier är vanliga i samband med ett bud, när folk köper på sig aktier i tron att budet kommer att höjas och bli högre än 34,4 kronor, i det här fallet.

Redaktionen