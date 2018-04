Starwood lägger bud på Victoria Park

Efter Blackstones intåg i D. Carnegie & Co. gör nästa amerikanska private equity-jätte ett försök att köpa in sig i den svenska miljonprogramsmarknaden. Detta genom Starwood Capital Groups offentliga uppköpsbud på börsnoterade Victoria Park. Några av Victoria Parks största ägare har åtagit sig att acceptera budet.

Starwood och Victoria Park offentliggjorde information om budet på Påskdagen och enligt det erbjuder Starwood, via sitt dotterbolag som ska heta Starlight Residential, 34,4 kronor per stamaktie i bolaget, vars A- och B-aktier är båda noterade på Stockholmsbörsen, samt 315 kronor per preferensaktie. Då antalet stamaktier i det Malmöbaserade bostadsbolaget uppgår till 242 874 312 och antalet preffar är lite drygt en miljon då innebär det att Starwood värderar bolaget till cirka 8 680 miljoner kronor.

Victoria Parks båda stamaktier stängde inför påsken på 31,8 respektive 31,7 kronor vilket innebär att budet motsvarar en premie om lite drygt 8 procent på aktiekursen och ytterligare cirka en procentenhet givet bolagets volymvägda kurs över de senaste 20 handelsdagarna, enligt ett pressmeddelande från Starwood.

Ett antal tongivande aktieägare i Victoria Park, med huvudägaren Greg Dingizian i spetsen, har gjort oåterkalleliga åtaganden att acceptera budet. Bland andra storägare som redan har accepterat är Erik Selin, Fogelvik Holding som kom in i bolagets ägarkrets i samband med dess stora förvärv av bostäder i Eskilstuna hösten 2014, och ER-HO Fastigheter. Sammanlagt har aktieägare som kontrollerar 31,5 procent av rösterna i Victoria Park förbundit sig att acceptera budet. Greg Dingizian och Isabelle Wikner, som representerar Fogelvik, sitter båda i bolagets styrelse och kan inte delta i styrelsens hantering av budet. Ett budutskott har bildats och den består av styrelseordföranden Bo Forsén samt Lennart Sten och Henrik Bonde.

I en kort kommentar till Fastighetsnytt säger Victoria Parks vd Peter Strand att det är glädjande att bolaget och dess affärsmodell väcker intresse men han hänvisar i övrigt till bolagets ägare.

Budet är föremål för sedvanliga villkor och acceptperioden löper mellan 2 maj och 1 juni.

Enligt uppgift till Fastighetsnytt har Pangea agerat rådgivare från start i samband med budet.

Sverrir Thór