Snålt bud på Victoria Park kan utlösa budstrid

Starwoods bud på Victoria Park kommer antagligen inte tas emot med någon större entusiasm av ägarna och det är därför osannolikt att det amerikanska investeringsbolaget får tillräcklig uppslutning för att ta bolaget från börsen. Däremot kan det få andra aktörer att dra öronen åt sig och lägga konkurrerande bud. Det säger analytiker till Fastighetsnytt.

”Det kan öppna upp för andra att kontra om man nu skulle vilja göra det”, säger Johan Edberg, analytiker på Pareto Securities.

”Jag skulle gissa att det är en ganska god sannolikhet att någon annan, eller några andra, kommer lägga ett högre bud. Det lättaste att tänka på är Blackstone.”

Den amerikanska private equity-jätten Blackstone köpte 2016 en stor andel av aktierna i D. Carnegie, som liksom Victoria Park köper och renoverar bostadsfastigheter i miljonprogramsområden. Senare lade bolaget ett budpliktsbud på hela bolaget och i dagsläget har Blackstone 59 procent av kapitalet och 68 procent av rösterna i D. Carnegie, enligt de senaste siffrorna från ägartjänsten Holdings.

Något som skulle kunna göra det mindre attraktivt för en annan aktör att ge sig in i en dragkamp om bolaget är att huvudägaren Greg Dingizian och andra storägare förbundit sig att acceptera budet. De innehar tillsammans 31,5 procent av rösterna och försedd med dessa skulle Starwood kunna sätta käppar i hjulet för någon annan aktör som vill komma över de 90 procent av bolaget som krävs för att kunna kräva tvångsinlösen av resterande aktier. Paretos Johan Edberg utesluter dock inte att Starwood kan komma att dra tillbaka sitt bud under vissa omständigheter. Det amerikanska bolaget skrev i söndagens pressmeddelande bland annat att man förbehåller sig rätten att dra tillbaka erbjudandet om ett högre bud inkommer.

Enligt analytiker kommer budet på 34,40 kronor per aktie knappast få någon större acceptansgrad utöver de som redan godtagit erbjudandet.

”I min värld reflekterar budet inte det fulla värdet av bolaget”, säger Johan Edberg, som har en riktkurs på 37 kronor per aktie. Han pekar bland annat på att Victoria Parks långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) ökat med omkring 50 procent per år de senaste åren. Han är därför inte särskilt imponerad av budpremien om 16 procent jämfört det långsiktiga substansvärdet om 29,65 kronor per den sista december.

Samtidigt kan det tänkas att en del investerare som haft aktien länge kan lockas att casha in. Victoria Parks A-aktie är upp över 600 procent sedan den noterades på Stockholmsbörsens huvudlista i december 2013.

Victoria Parks A- och B-aktier handlas på onsdagen till 35,10 respektive 35,15 kronor, vilket indikerar att marknaden spekulerar i att det kan komma ett högre bud. Acceptansperioden löper mellan den 2 maj och 1 juni.

Oskar von Bahr