Platzer vinnare – kan dubblas enligt fondesset

Platzer rusar på torsdagen efter att Carnegies fondförvaltare Simon Blecher pekat ut det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget som en potentiell kursdubblare i det senaste avsnittet av Börspodden, som lades ut på Soundcloud häromdagen.

”Jag har hittat en dubblare tror jag”, sade Blecher, som till vardags förvaltar Carnegies Sverigefond.

Platzer, som steg 1,8 procent på onsdagen, avancerar ytterligare 4,6 procent torsdagen.

Enligt Simon Blecher är substansvärdet i Platzer betydligt högre än vad som kan verka vara fallet för en utomstående betraktare. Han säger att det kommer rulla in 1,5 miljarder kronor från försäljningar av byggrätter i Gårda efter att en detaljplan blivit klar, vilket han uppskattar kommer trycka upp substansvärdet till 70 kronor per aktie från 60 kronor.

”Men det är bara det synliga. Jag tror att det är 100”, säger Blecher och hänvisar bland annat till övervärden i mark och fastigheter. Senare i samma program uppskattar han substansvärdet till mellan 90 och 100 kronor.

Han noterar även att Starwoods bud på Victoria Park i början av månaden var högre än substansvärdet. Den amerikanska private equity-firman bjöd 34,40 kronor per stamaktie, vilket är 16 procent över Victoria Parks långsiktiga substansvärde på 29,65 kronor i slutet av förra året.

Även Platzer, som uppgav i bokslutet att det långsiktiga substansvärdet är 58,39 kronor per aktie, är en uppköpskandidat enligt Blecher.

”Göteborg är stekhett. Volvo personvagnar, alla lastvagnar och konsulter, och hamnen, det ligger väldigt bra. Det här är ett riktigt bra bolag. Det borde bli uppköpt av Castellum till exempel men jag vet inte om familjen Ernström vill sälja.”

Den största risken i Platzer, vid sidan av stigande räntor, uppges finnas i de Volvofastigheter som bolaget köpt.

“Det finns lite miljörisk om man ska bygga om gamla Volvokåkar om några år. Man kan hitta vad som helst under jord. Man vill inte ens tänka på det”, säger han.

Blecher tror dock inte på Wallenstam trots bolagets exponering mot Göteborg.

“Wallenstam i all är men de är alltför dyra.”

Oskar von Bahr