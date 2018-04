Marknad i gungning – eller?

Den senaste tidens mediebild och stämning har visat en bostadsmarknad som svajjar. Men hur mycket gungar den egentligen? Och hur ser osäkerheten ut framåt? Frågan diskuterades vidare under Business Arena Malmö på tisdagen.

Efter många års prisrekord på bostadsrättsmarknaden började utvecklingen stanna av under sommaren 2017, för att sedan börja backa under hösten. När säljare och köpare hade svårt att mötas skapades en osäkerhet på marknaden – och ”osäkerhet är det värsta bostadsmarknaden vet”, menar Joakim Lusensky, analyschef på Mäklarsamfundet som talade under dagen.

Enligt honom började allt med bankernas stramare kreditrestriktioner i kombination på ett ökat tryck att sälja först och köpa sen, plus ett ökat utbud av nyproduktion.

– Ökat utbud gjorde att bostadskonsumenter kunde efterfråga betydligt lägre prisnivåer än de som faktiskt rådde, vilket ledde till en osäkerhet om framtida utveckling. Säljarna ville sälja snabbt – köparna kunde luta sig tillbaka – den där dansen där säljare och köpare inte riktigt möts har dragit ned priserna, säger Joakim Lusensky.

Enligt honom är en stabilisering i marknaden nu påväg, även om statistiken visar att prisfallet aldrig var så stort som man kunnat tro om man läst riksmedias löpsedlar. På en tolvmånadersperiod har priserna på bostadsrätter gått ned sju procent i riket, de senaste tre månaderna har de gått ned med en procent.

– Det finns fortfarande en osäkerhet kvar, men mäklarna ser att köpares och säljares förväntningar börjar mötas. Samtidigt befinner vi oss i ett ”nytt” klimat där försäljningstiderna är betydligt längre. Köparna kan ta det lite lugnt, de har ingen anledning att vara stressade.

Under mars månad såg man en betydligt lägre omsättning på små lägenheter jämfört med månaderna innan, vilket ska ses i ljuset av en ovanligt stor omsättning i början av året. Lusensky menar att det är en kombination av säsongseffekter och det skärpta amorteringskravet som påverkar, och att marknaden i de större städerna nu står och väger.

– Vi har en mycket lugnare marknad, är det någon form av budgivning så börjar det oftast nedåt. Det är enligt mig sundare – mäklarna får visserligen svettas och verkligen mäkla, men jag tror att marknaden vi har nu skapar ganska goda förutsättningar för att både säljare och köpare gör kloka och välgrundade beslut.

Maria Nordlander