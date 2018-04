HSB Mälardalen rekryterar ny vd

Peter Sjerling har valt att sluta som vd för HSB Mälardalen. Joakim Isberg, går in som tillfällig vd.

HSB Mälardalen uppger i ett pressmeddelande att man går in en ny fas med nya bostadsprojekt och en större utveckling av verksamheten. Med anledning av det har vd, Peter Sjerling, valt att gå vidare. Joakim Isberg, går in som tf vd för HSB Mälardalen under tiden för rekrytering av ny vd.

– HSB Mälardalen har utvecklat verksamheten rejält de senaste åren. Nu går vi in i en ny intressant fas där vi bland annat startar flera nya bostadsprojekt som till exempel Vingen i Örebro Kungsljuset i Västerås. Peter Sjerling har varit viktig för HSB Mälardalens utveckling de senaste åren. Vi önskar honom lycka till i hans fortsätta värv, säger Leif Ringqvist, ordförande HSB Mälardalen.

