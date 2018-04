Fabege vinnare efter stark rapport

Fabege stiger 4,5 procent på tisdagsförmiddagen efter ett kraftigt ökat förvaltningsresultat i det första kvartalet samtidigt som värdet på fastighetsbeståndet justeras upp kraftigt.

Förvaltningsresultatet ökade 27 procent till 274 miljoner kronor jämfört med 216 miljoner kronor under det första kvartalet i fjol. Hyresintäkterna ökade 12 procent till 614 miljoner kronor från 546 miljoner kronor.

“Året har börjat bra och marknadsförutsättningarna känns alltjämt goda. Så länge konjunkturen är god, vilket den bedöms vara under 2018, så ser jag framför mig ett fortsatt starkt år med hög nettouthyrning,

stigande intäkter och sjunkande räntekostnader”, skriver Christian Hermelin i vd-ordet.

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 2 700 miljoner kronor. Motsvarande siffra förra året var 833 miljoner kronor.

“Värdena är ännu på uppgång, både genom högre hyresnivåer och genom allt lägre avkastningskrav. Under kvartalet har flera transaktioner på Stockholms kontorsmarknad bevisat att affärer kan göras på nya rekordnivåer”, skriver Hermelin.

Oskar von Bahr