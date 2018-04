Erik Hemberg stärker greppet om Götenehus ytterligare

Erik Hemberg Fastighets AB har köpt 153 000 A-aktier och 8 000 000 B-aktier i Götenehus, enligt Finansinspektionens insynslista. Erik Hemberg, inklusive bolag, äger nu 50,18 procent av kapitalet och 48,13 procent av rösterna i bolaget, enligt ägartjänsten Holdings.

Säljare är familjen Runmarkers bolag Westergyllen och transaktionen innebär att familjen Runmarker halkar ner från andra till fjärde plats på ägarlistan.

Snittkursen var 4,60 kronor per aktie i bägge transaktionerna, som skedde 5 april. Det är samma kurs som vid ett tidigare budpliktsbud från Erik Hemberg, där acceptanstiden löpte ut den 11 januari i år.

Götenehus B-aktie, som är noterad på First North, handlas i tunn omsättning till kursen 4,45 kronor per aktie på måndagen.

Oskar von Bahr