Collector faller efter minskad vinst i det första kvartalet

Nischbanken Collectors vinst efter skatt sjönk något i det första kvartalet, vilket är ytterligare en kalldusch för ägarna efter det oväntat svaga bokslutet tidigare i år då vinsttillväxten blev ensiffrig efter flera år med betydligt starkare tillväxt. Aktien faller som mest 9 procent efter dagens besked.

Collectors vinst efter skatt landade på 112 miljoner kronor i det första kvartalet i år, vilket var en liten minskning från vinsten på 113 miljoner kronor under motsvarande period i fjol. Under det fjärde kvartalet 2017 steg Collectors vinst efter skatt 8 procent, vilket var en kraftig minskning från ökningen på 36 procent under årets första nio månader. Under 2016 steg vinsten 42 procent och året dessförinnan hela 52 procent.

Bolaget skriver att resultatet i det första kvartalet i år belastats av it-investeringar samt att huvuddelen av verksamheten flyttat till Göteborg.

”Även de underliggande kostnaderna har ökat, vilket innebär att vi kommer att göra en kostnadsöversyn i verksamheten”, skriver Liza Nyberg i vd-ordet.

Bolagets intäkter steg med 17 procent i kvartalet till 511 miljoner kronor från 438 miljoner under motsvarande period förra året. Under åren 2015-2017 steg intäkterna med mellan 27 och 30 procent per år.

”Utsikterna för 2018 och framåt är ljusa med god förhoppning om ökad tillväxttakt under resten

av året”, skriver Liza Nyberg.

I skrivande stund sjunker aktien 7,3 procent, vilket gör att aktien backat 22 procent i år. Merparten av nedgången har skett efter att bokslutsrapporten släpptes den 9 februari.

Oskar von Bahr