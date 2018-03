Stendörren noteras på huvudlistan

Stendörren Fastigheter har godkänts för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första handelsdag blir den 10 april.

Bolaget är sedan tidigare noterat på First North Premier, där sista handelsdag beräknas till 9 april.

– Vi har haft tre fantastiska år på Nasdaq First North och First North Premier under vilka vår fastighetsportfölj mer än tredubblats, våra finansiella mål har överträffats och vår utdelning till aktieägarna föreslås ökas för tredje året i rad. Noteringen på Nasdaq Stockholm ger oss möjligheten att fortsätta vår tillväxtresa, säger Fredrik Brodin, vd på Stendörren.

Aktierna kommer på huvudlistan att handlas i mid cap-segmentet. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.

– Förutsättningarna för ett breddat ägande ökar väsentligt och vi ser redan en stor efterfrågan på Stendörrens aktie från institutioner och fonder, säger Fredrik Brodin.

Advokatfirman Vinge är juridisk rådgivare till Stendörren i samband med listbytet.

Redaktionen