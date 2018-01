Vad är hållbarhet?

Krönikan är tidigare publicerad i Fastighetsnytt nummer 6, 2017.

Hållbarhet definierades på världens första klimattoppmöte i Rio 1992 som: «En utveckling som möter dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att möta/tillgodose sina egna behov”.

Sedan dess har det tillkommit många variationer och tillägg till den ursprungliga definitionen. Många hävdar även att hållbarhetsbegreppet har justerats av båda regeringar och företag som är, och vill vara kvar i, «business as usual».

Oavsett hur man definierar hållbarhet är det glädjande att höra att trots att de globala utsläppen av växthusgaser, efter tre år med stabila utsläpp, åter ökar och att forskarna varskodde världens ledare inför klimattoppmötet i Bonn om att vi närmar oss en «tipping point» som hotar vår säkerhet om utsläppen fortsätter att öka, så är det ändå mycket positivt som händer, och det finns ett visst ljus i tunneln.

USA:s president Donald Trump har meddelat att han önskar att dra USA ur Parisavtalet år 2020. En omedelbar reaktion var att detta skulle bromsa den globala insatsen för klimatet. Realiteten är dock en annan. Som en motreaktion till Trumps beslut har tusentals borgmästare, guvernörer och företagsledare, som tillsammans utgör mer än hälften av USA:s ekonomi och som, om de var ett eget land, skulle utgöra den tredje största ekonomin i världen, bekräftat sitt fortsatta engagemang för klimatet.

Företag i en mängd olika branscher har beslutat att enbart använda förnybar energi från år 2025 eller tidigare, sol- och vindkraft är på kraftig framgång, även i oljestaten Texas, och nästen hälften av landets kolkraftverk har stängts ner eller fasas ut, vilket bidrar till bättre luftkvalitet.

Vänder vi blicken österut hittar vi fler positiva signaler. Enligt Tim Buckley från Institute for Energy Economics and Financial Analysis, är numera Kina och Indien världsledande på klimatförändringar.

Indien pratar inte om klimatförändringar. De pratar energisäkerhet och att det är ekonomiskt smart. Samtidigt ser Kina ut att nå sina klimatmål 10 år tidigare än planerat. Orsak: minskad kolanvändning och en dramatisk nedgång i priset på förnybar energi.

Allt det positiva till trots. De senaste tre åren har alla varit bland topp tre när det gäller värmerekord, och det är en del av en långsiktig uppvärmningstrend. Extrema väderhändelser, som temperaturer som överstigit 50 grader i Asien, flera rekordkraftiga orkaner i Karibien och Atlanten, som nått så långt som till Irland, förödande monsunöversvämningar som drabbat miljontals människor och en envis torka i Östafrika.

Det finns med andra ord ingen anledning att sätta sig ner, läsa om allt det positiva och tänka att «det löser sig». Ska vi nå våra mål och säkra en hållbar framtid för kommande generationer måste vi i stället gasa och jobba oavbrutet mot en hållbar framtid.

Tone Bekkestad