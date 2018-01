Storägare har sålt rubbet i Balder

Anders Hedin som blev en storägare i fastighetsbolaget Balder i samband med att Balder köpte I. A. Hedin Fastighets bestånd av bilhallar, till ett fastighetsvärde om 4,2 miljarder kronor, har sålt alla sina aktier i bolaget. Det framgår av uppdaterade ägarlistor från ägartjänsten Holdings.

I samband med den ovannämnda affären fick Anders Hedin Invest lite drygt 4,6 miljoner aktier i en kvittningsemission. Det var i september 2016 och vid årsskiftet 2016/2017 hade Hedin 5 miljoner aktier. Under det gångna året sålde han sedan av allt sitt innehav i Balder, 2,5 miljoner aktier under andra kvartalet, 1 miljon aktier under tredje kvartalet och resterande 1,5 miljoner aktier under sista kvartalet.

Aktiekursen i kvittningsemission i september 2016 var ungefär 239 kronor, vilket var i enlighet med den då rådande kursen. Kort därefter fick sig Balder-aktien en rejäl törn på börsen och den har sedan dess inte kommit upp i tidigare nivåer. Det innebär att Anders Hedin sannolikt sålt aktierna med en betydande förlust.

Sverrir Thór