Stendörren emitterar 350 miljoner

First North-listade Stendörren Fastigheter har emitterat icke-säkerställda obligationer om 350 miljoner kronor under ramen för sitt MTN-program. Lånet har förfall 2020 och tidigare har Stendörren emitterat 360 miljoner under lånet, som har ett rambelopp om 1 miljard kronor.

Obligationerna som emitterades till kursen 100 procent löper med en rörlig kupong om Stibor 3M samt en räntemarginal om 4 procent. Slutligt förfall sker i juli 2020. Likviden kommer enligt ett pressmeddelande att användas för allmänna verksamhetsändamål.

ABG Sundal Collier, Swedbank och Vinge har varit rådgivare till Stendörren i samband med emissionen.

Sverrir Thór