Detaljplanen för Karlbergsvägen 77 överklagas

Detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77, godkänt den 23 november 2017, har överklagats till mark- och miljödomstolen. I samband med detta kommer bygg-och försäljningsstarten av fastigheten, tidigare planerad till det första kvartalet av 2018, att skjutas fram.

– Nu kommer vi noggrant följa utvecklingen av detaljplanen samtidigt som det finns delar av projektet som vi kan fortsätta arbeta med och förbereda. Med tanke på överklagandet är vi självklart nöjda med att ha säkerställt rörelsekapital och likviditet för hela 2018, säger Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.

Stadsbyggnadskontoret meddelar att det kommit in två överklaganden under överklagandeperioden. Bolaget kommer återkomma med ny tidsplan för projektet under januari 2018.

Redaktionen