Tydligt säsongsmönster för prisfallet

Bostadsrättspriserna fortsatte nedåt under november och föll med tre procent på riksnivå, vilket är mer än 2011. ”Det kommer att bli värre innan det blir bättre”, säger Valueguards vd Lars-Erik Ericson till Fastighetsnytt.

Det ser fortsatt mörkt ut på den svenska bostadsmarknaden. Hoxindex från Valueguard visar att bostadsrättspriserna gått ned med 8 procent i riket och villapriserna med närmare 7 procent de senaste tre månaderna. I november sjönk priserna för bostadsrätter med 3 procent, vilket är mer än 2011.

– Priserna går ner över allt, men lite mer i Stockholm än i övriga städer, säger Lars-Erik Ericson, vd på Valueguard, ett bolag som mäter hur bostadsmarknaden utvecklas, till Fastighetsnytt.

Bostadsrättspriserna i Stockholm har gått ned med 6 procent de senaste tolv månaderna och villapriserna med 2,1 procent.

– Villorna rör sig mindre än bostadsrätterna. Om det finns en liten oro som liknar de tidigare tre årens så är vår förväntan att det kommer att bli värre innan det blir bättre.

Den största prisnedgången brukar nämligen ske i december, vars statistik släpps först i januari.

– Det innebär att de svartaste rubrikerna kommer när bostadsmarknaden precis har hunnit vända upp igen. Den vändningen brukar vara väldigt snabb och tydlig när den sker.

Även om siffrorna lyser röda just nu gäller det alltså att ha lite is i magen. Speciellt om man tittar på tidigare säsongsmönster. Siffrorna för de senaste elva åren visar tydligt att priserna har tendens att stiga under våren, sjunka på sommaren, stiga under hösten, sjunka i december och stiga rejält efter årsskiftet, enligt Valueguard.

– Det brukar inte hända så mycket på marknaden under första halvan av januari eftersom försäljningarna sker då. Men efter det kommer analytikerna känna av om vi står vid en möjlig avgrund eller inte, säger Ericson.

Vad händer om priserna inte vänder uppåt?

– Om nedgången fortsätter i februari så har vi en ny situation och då måste vi göra nya analyser för att se om vi har en eventuell kris på gång.

Men just nu pekar inget på det, vilket de flesta analytiker är slående överens om. I stället kan man konstatera att utbudet är större och att byggbolagen verkligen behöver sälja sin nyproduktion för att slippa ytterligare prissänkningar.

Hur påverkar det nya amorteringskravet?

– Tidigare har priserna gått upp innan regeländringar. Men om alla vill sälja före det nya kravet införs så finns det även en risk för att utbudet ökar vilket sänker priserna. Frågan är om det kommer att bli en så stark effekt den här gången. Det blir väldigt intressant att följa.

Valueguards siffror för 2015–2017 visar att läget påverkar prisutvecklingen mest.

– Den procentuella ökningen har varit störst i ytterstadsområden, där även volatiliteten är högre. Vi förväntar oss därför en betydligt större prisnedgång i ytterområdena än i centrum där det finns en mer varaktig efterfrågan.

Även om det är läget och inte prisklassen som styr så finns det stora skillnader mellan dyra och billiga bostäder.

– De billigaste bostäderna rör sig mer i pris än de dyraste, men i det stora hela är geografin viktigare. Vi ser även att femrummarna har rört sig mest procentuellt sett, säger Lars-Erik Ericson.

Teresa Ahola