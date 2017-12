2017: Starkt år för transaktioner i Norden

Det blev lägre siffror på den svenska transaktionsmarknaden jämfört med 2016, men det var också väntat. De stora affärerna uteblev men samtidigt har de svenska aktörerna varit aktiva i våra grannländer.

Enligt Pangea Property Partners ligger prognosen för årets transaktionsvolym på cirka 150 miljarder kronor efter en stark slutspurt i december. Det innebär cirka 30 procent lägre än förra årets rekordnotering på 210 miljarder kronor.

-Det har inte varit några jätteaffärer i år, gör man en affär på två miljarder kommer man nästan in på topp fem listan. Det har varit en del hyfsat stora bostadsportföljer och några större enkelobjekt i Stockholm, men inga bolagstransaktioner som Norrporten förra året eller Sponda i Finland, säger Mikael Söderlundh, Partner på Pangea.

Noterbart är att antalet affärer ligger i linje med förra året på cirka 450 affärer över 50 miljoner kronor. Volymmässigt har det dock gått alldeles utmärkt för våra nordiska grannar. Norge noterar en uppgång på över 10 procent och både Finland och Danmark ökar med hela 30 procent.

-Tittar man på Norden som helhet så landar vi på nästan exakt samma transaktionsvolym som förra året, strax över 400 miljarder kronor. Nedgången i Sverige kompenseras av uppgången i våra grannländer, säger Mikael Söderlundh.

En trend, enligt Mikael Söderlundh, är mer fokus på lager/logistik som står för nästan 15 procent av transaktionsvolymen i år, en rejäl ökning från 8 procent förra året. Något som följer på e-handeln som varit het länge men att man nu också börjar se lite affärsvolymer då det blivit intressant för institutioner och nya aktörer också. Annars är det som det brukar vara i Sverige med bostäder i topp med cirka 35 procent av volymen. Här har exempelvis Heimstaden varit extremt aktiva på transaktionsmarknaden under året. Uppmärksammade förvärv i Sverige som kan nämnas är samarbetet gällande Culture Casbah i Rosengård, Malmö, förvärvet av Ståhl Fastigheter samt 1 600 lägenheter i Umeå. Men det har handlat väldigt mycket om Danmark för bolaget, nästan 3 500 bostäder varav en stor andel projektfastigheter har inhandlats för nära 12 miljarder kronor. Enskilt största förvärvet skedde i september med köp av 26 fastigheter i fem regioner.

Andra aktörer har också sett Danmark som en bra investering. Niam förvärvade samtliga aktier i det privatägda fastighetsbolaget HD Ejendomme A/S vars portfölj värderas till drygt 5,5 miljarder kronor. Balder köpte fyra hotellfastigheter i centrala Köpenhamn för totalt en miljard kronor. Wihlborgs har investerat för 2,3 miljarder, och Akelius Residential köpte elva fastigheter omfattande 128 lägenheter i Köpenhamn för 480 miljoner kronor.

Annars har Akelius fortsatt avyttringen av sina bostadsfastigheter i Sverige. I två separata affärer om totalt 3,8 miljarder kronor såldes 2 229 lägenheter i Helsingborg till Willhem och Folksamgruppen. Och i december genomfördes årets (hittills) största affär där Akelius sålde en portfölj om 27 bostadsfastigheter med 1 420 lägenheter i Storstockholms ytterkanter. Köpare var D. Carnegie & Co och priset landade på 2,47 miljarder kronor. Några dagar senare köpte man för ytterligare 765 miljoner från allmännyttan i Västerås.

Men även övriga Norden har varit attraktivt för investerare. I Finland lade Blackstone och Areim ett gemensamt uppköpsbud på finska fastighetsbolaget Sponda på nätta 17 miljarder kronor. Sedan har vi även sett ett par svenska köp i Norge, vilket inte hör till vanligheterna, där bland annat Samhällsbyggnadsbolaget förvärvat DNBs huvudkontor i Oslo för 4,5 miljarder samt nio samhällsfastigheter för 1,2 miljarder kronor.

-Norden som helhet är väldigt aktivt och volymen i år har till stor del drivits av cross-border affärer. Det är många svenskar som tycker det är dyrt i Sverige men har pengar och vill investera, framförallt i Finland och Danmark. Inom vissa segment får man en procent högre direktavkastning samtidigt som konjunkturen tagit ordentlig fart i Danmark och framförallt Finland under året. Samtidigt som svenskarna är en stor köpgrupp så är vi inte ensamma utan andelen utländska köpare är väldigt hög i år, cirka 60 procent i Danmark och över 80 procent i Finland, säger Mikael Söderlundh.

För Mikael Söderlundh präglades första halvan av 2017 av paketeringsfrågan och andra halvan av bostadspriserna. Det fokuserades på dessa två problem, även om det inte blev så mycket av paketeringsutredningen och bostadspriserna ännu inte gått ner så mycket. Vad kan vi då se fram emot 2018?

-Det kan bli ett händelserikt år. Lite svårare marknadsförutsättningar där alla inte kommer att tjäna pengar per automatik. Under 2017 har kontor och logistik varit vinnare, inte minst på börsen, medan det gått trögt för bostadsutvecklare och byggare. Det har skett en frikoppling där saker går åt olika håll, vilket kan trigga nya typer av affärer under 2018. Det står en hel del investerare vid sidlinjen just nu och väntar på intressanta möjligheter, säger Mikael Söderlundh.

Mattias Fröjd